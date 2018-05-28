Зимний смет в Петрозаводске уберут к началу календарного лета

Если подрядчик не уложится в сроки, ему придется заплатить штраф.

По условиям муниципального контракта ООО "ТехРент" должен завершить работы по уборке зимнего смета 31 мая. В случае неисполнения обязательств к подрядной организации будут применены штрафные санкции.

В прошедшие выходные производилась очистка тротуаров и внутриквартальных проездов в центре города, на Первомайском и Октябрьском проспектах, в микрорайонах Древлянка, Кукковка, Перевалка, Сулажгора, Пятый поселок. Механизированные работы на этих объектах продолжаются, в них задействован весь арсенал техники ООО "ТехРент".

Уборке подлежит как проезжая часть улично-дорожной сети, так и тротуары. Если подрядчик не завершит работы в срок и в полном объеме, муниципальным контрактом предусмотрено применение штрафных санкций в виде неустойки за просрочку исполнения обязательств и соответственно штрафа.