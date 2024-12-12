Зимний туризм и поддержку местной промышленности обсудят в Петрозаводске

16 декабря в администрации Петрозаводска пройдет открытое планерное совещание.

16 декабря в 10:00 в администрации Петрозаводска сотоится открытое планерное совещание, на котором будут представлены доклады по двум темам — развитии зимнего туризма и поддержке местной промышленности. Совещание будет транслироваться в онлайн-формате, что позволит жителям города и всем заинтересованным лицам присоединиться к обсуждению.

Как отмечается, заместитель министра экономического развития Карелии Анна Борчикова поделится информацией об основных направлениях развития зимних туристических маршрутов в республике. А заместитель директора Фонда развития промышленности Карелии Алексей Кузнецов расскажет о мерах финансовой поддержки, которые предоставляются промышленным предприятиям Петрозаводска.

В администрации напомнили, что планерное совещание рассчитано на один час. Все желающие могут поучаствовать. Регистрация участников проводится перед началом. Присутствующие на совещании могут задавать вопросы докладчикам и высказывать свои предложения.