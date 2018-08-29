Зимой дороги Карелии будет убирать 269 единиц техники

До начала зимнего периода подрядчик собирается закупить еще 53 единицы техники, сообщили в Минтрансе Карелии.

Управление автомобильных дорог Республики Карелия контролирует процесс подготовки подрядных организаций к проведению работ по содержанию региональных дорог зимой.

Для выполнения работ по зимнему содержанию региональных автодорог подрядчики планируют в период 2018-2019 гг. привлечь 269 единиц техники.

Управление автомобильных дорог РК провело работу с подрядными организациями по вопросу приобретения дополнительной техники в целях бесперебойного содержания автомобильных дорог в зимний период. До его начала подрядчики планируют приобрести ещё 53 единицы спецтехники.

В целом планируется задействовать 322 единицы техники: тракторов, экскаваторов, бульдозеров и погрузчиков – 127, комбинированных дорожных машин - 101, автогрейдеров – 84, автосамосвалов – 10.

В целях своевременной и качественной подготовки обслуживаемых дорог к эксплуатации в зимний период Управление автодорог РК обязало подрядчиков еженедельно предоставлять информацию о подготовке техники и заготовке противогололёдных материалов.