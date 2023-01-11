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Зимой у жителей Карелии узнают их доходы и участие в социальных программах

Новости. Общество
18:00, 11 Января 2023
фото: © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Карелиястат проведет в январе и феврале 2023 года выборочное наблюдения уровня жизни российских семей.

В Карелиястате сообщили о готовящемся наблюдении доходов населения республики и участия людей в социальных программах. Оно пройдет в январе-феврале 2023 года по всей территории России и охватит 60 тысяч домашних хозяйств.

В Карелии с 16 января по 14 февраля в наблюдении примут 588 домохозяйств из 16 населенных пунктов в республике. Это Петрозаводск, Костомукша, Беломорск, Кемь, Кондопога, Питкяранта, Повенец, Сегежа, Сортавала, Суоярви, Кестеньга, Кривцы, Ладва, Паданы, Святозеро и Устье Видлицы.

Жителям Карелии зададут вопросы о возрасте, семейном и финансовом положении, об уровне образования, занятости и пенсионном обеспечении, о получаемых социальных пособиях и льготах, обязательных платежах, налоговых отчислениях, условиях проживания.

Участие в наблюдении будет добровольным, а полученные данные — конфиденциальными. В Карелиястате просят жителей республики не отказывать интервьюерам и пройти опрос, данные которого помогут узнать реальный уровень жизни населения и эффективность государственных программ.

Интервьюеры будут иметь при себе специальные удостоверения Федеральной службы государственной статистики, действительные при предъявлении паспорта.

Дополнительную информацию о проведении выборочного наблюдения можно получить у специалистов Карелиястата по телефону +7 (814 2) 78 22 01.

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