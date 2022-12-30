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«Зимы государь»: стало известно, когда в Карелию придут морозы до -28 градусов

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фото: "Столица на Онего"

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Гидрометцентр Карелии рассказал о погоде на первую половину января.

Специалисты Гидрометцентра Карелии рассказали о погоде, которая ждет жителей республики в первую половину января, а также привели статистику самого холодного месяца зимы в разные годы.

В последний день года Карелию накрыл атлантический циклон. Температура воздуха в новогоднюю ночь повышалась до +1,+3℃, в Петрозаводске до +1,1℃, мокрый снег переходил в дождь. Однако это не редкость — в 2014 и 2017 года температура на 1 января также была выше нуля. А самая холодная новогодняя ночь  за минувшие 20 лет наблюдалась в 2003 году, температура составила -34,1℃ и это был абсолютный суточный минимум для 1 января.

В целом декабрь получился достаточно стандартным в плане погоды — первая половина месяца была холодной и снежной, вторая — теплее нормы.  Количество выпавших осадков составило 117% нормы, с наибольшим избытком на юго-западе республики. В Петрозаводске  в декабре наблюдалось 24 дня с осадками, а солнечных часов вообще не было зарегистрировано.

За окном январь — как его называли раньше в народе, «зимы государь», самый холодный месяц года.

По статистике, абсолютный минимум -41,6℃ зарегистрирован 12 января 1987 года, январь этого года был самым холодным за весь период наблюдений. Самым теплым был  недавний 2020 год — на 9,4℃ теплее нормы, но абсолютный максимум все-таки был зарегистрирован в рождественскую ночь 1983 года — плюс 5,7℃.

В нынешнем году  среднемесячная температура января прогнозируется на 1.0-1.3℃ выше климатической нормы, количество осадков 90-120% от нормы. Практически все модели ведущих прогностических центров  обещают  неустойчивую, с перепадами атмосферного давления и температуры воздуха погоду. Оттепели  первых дней месяца буквально перед рождественскими праздниками сменятся морозцами  до минус 13℃, минус 18℃. Наиболее  существенные похолодания  ожидаются  05-09, 15–16 января: в  ночные часы  температура воздуха понизится до минус 15, минус 20℃, местами по восточным районам до минус 28℃, днем  не превысит минус 10, минус 16℃. В дальнейшем температура обещает быть в пределах нормы. 

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