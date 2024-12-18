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«Зла не хватает»: петрозаводчане пожаловались на полуразваленные маршрутки

Новости. Общество
10:00, 19 Декабря 2024
фото: © Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / VK

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Об этом горожане сообщили в городском паблике.

Жители Петрозаводска возмущены тем, как редко ходят маршрутки в два больших района — Сулажгору и Пятый поселок. Автобус № 5 и № 2 ходят с очень большим интервалом. Об этом горожане написали в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«Зла не хватает. Сегодня ждала на морозе тридцать минут на Шотмана маршрутку № 5 в строну Сулажгоры. И приезжает этот полуразваленый пазик, а народу на остановке тьма. И когда открылись двери там уже люди как селедки в бочке были. Я пропустила вперед пожилых людей и осталась на улице, так как просто не хватило места туда зайти. Двери еле закрылись. Авботус ходит раз в 30-40 минут, конечно народу за это время набирается на остановках много и как всем в один автобус то зайти?», — пожаловалась горожанка.

Она отметила, что из Сулажгоры и Пятого поселка на занятия и в детский сад ездят дети. Они вынуждены стоять на «необдуваемых» остановках и ждать этот «чудо-автобус» на морозе 30-40 минут.

Ранее писали о том, как петрозаводчане пожаловались на водителя, который кричит и ругается матом.

 

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