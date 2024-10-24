Злобная поборница тишины в Петрозаводске наказала шумевшего водителя, разбив камнем его автомобиль

Петрозаводчанка выместила злость на автомобиле, но в итоге наказала себя - ей грозит реальный срок.
В полицию Петрозаводска поступило заявление о повреждении иномарки в районе Ключевая. Участковый полиции установил обстоятельства преступления и подозреваемую в его совершении.
По версии полиции, 49-летняя горожанка камнем несколько раз ударила машину из-за того, что, по ее мнению, водитель шумел во дворе дома. Были разбиты заднее стекло и багажник. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.
По факту умышленного повреждения имущества было возбуждено уголовное дело. Петрозаводчанке грозит до двух лет лишения свободы, отметили в пресс-службе МВД Карелии.
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