Злостного алиментщика осудили условно в Карелии

Мужчина накопил долгов перед своей дочерью почти на 700 тысяч рублей.

Прокуратура Кемского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Во время судебного расследования удалось установить, что гражданин игнорировал решение суда по уплате алиментов на содержание своей дочери. При этом должник имеет работу. Ранее его привлекали к административной ответственности за неуплату, но он повторно уклонился от выплаты алиментов. Сумма задолженности превысила 690 тысяч рублей, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Суд приговорил неплательщика к лишению свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, осужденный обязан ежемесячно приходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и без ее разрешения не менять место жительства.



Во время рассмотрения уголовного дела обвиняемый обязался погасить задолженность. Приговор суда не вступил в законную силу.