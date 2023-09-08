Злостного уклониста-осужденного заставили работать

Суд заменил осужденному неотбытые обязательные работы на принудительные работы.

Питкярантский городской суд удовлетворил представление начальника Сортавальского филиала УФСИН Карелии.

Как рассказали в пресс-службе судебной инстанции, осужденному мужчине суд заменил назначенные приговором суда 320 часов обязательных работ на 40 дней принудительных работ (из расчета один день принудительных работ за восемь часов обязательных работ) с удержанием 10 % зарплаты осужденного в доход государства.

Суд признал осужденного злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ. Как выяснилось, к отбыванию наказания в виде обязательных работ он не приступил. В июле этого года мужчина без уважительных причин не вышел на отработку обязательных работ, и даже после предупреждения о возможности замены наказания снова не вышел на работу для отбывания наказания.