Злостные алиментщики в России могут угодить в общедоступный реестр

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

В России может появиться реестр злостных неплательщиков алиментов, сообщили 13 ноября в паблике Минфина Карелии со ссылкой на информацию официального сообщества Госдумы страны.



Как отметили в источнике, такой законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении. Предполагается, что реестр будет публиковаться в открытом доступе на сайте ФССП.



«В него будут включать сведения о гражданах, привлеченных к административной или уголовной ответственности или объявленных в розыск за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — написали в группе.



В сообществе пояснили, что удаление из реестра будет возможно только после полного погашения всех обязательств по алиментам.