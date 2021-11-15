Злостных неплательщиков алиментов в Карелии отдали под суд

В Кемском районе в суд направлены уголовные дела о невыплате алиментов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района направила в суд уголовные дела в отношении четырех жителей района, обвиняемых в неуплате алиментов на содержание детей.

Как установлено в ходе предварительного расследования, данные граждане в период с марта по октябрь 2021 года, будучи ранее привлеченными к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин, должных выводов для себя не сделали.

Неплательщики алиментов на путь исправления не встали, требования судебных приставов-исполнителей без уважительной причины не выполнили и продолжили уклоняться от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.