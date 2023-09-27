Злостный алиментщик в Карелии испугался за свою машину с прицепом и погасил долги

Приставы убедили жителя Пудожского района расплатиться с детьми по алиментам.

Как сообщили в УФССП Карелии, в Пудожском районе мужчина накопил 190 тысяч рублей долга по алиментам.



Неплательщик периодически менял место работы и не сообщал об этом судебному приставу-исполнителю.



Последний выяснил, что у должника есть машина с прицепом. Тогда он вызвал алиментщика на прием и рассказал, что имущество могут арестовать и продать в счет долга.



После этого мужчина выплатил всю сумму.