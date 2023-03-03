Злостный нарушитель ПДД в Карелии не досчитался денег на счете

Судебные приставы Костомукши взыскали задолженность со злостного неплательщика.

Судебные приставы Костомукши занимались исполнительным производством в отношении неплательщика, который долгое время не оплачивал штрафы за многочисленные нарушения правил дорожного движения. По 42 случаям он задолжал 40 тысяч рублей.

Горожанина уведомили о возбуждении исполнительного производства у судебных приставов, но вовремя он штрафы не оплатил.



Тогда в законном порядке вся сумма задолженности была снята с его банковского счета, сообщили в УФССП Карелии.