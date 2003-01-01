Злостный неплательщик алиментов из Петрозаводска объявлен в розыск

Сотрудники полиции разыскивают жителя карельской столицы, обвиняемого в неуплате алиментов.

35-летний петрозаводчанин, обвиняемый в «Неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», объявлен в розыск, сообщили в МВД по Карелии.

— Всех, кто обладает сведениями о местонахождении мужчины, просим сообщить в полицию по телефону: 89814020614, — отметили там.

Правоохранители гарантируют анонимность осведомителя.

Ранее мы писали, что житель Карелии, тщательно скрывавший доходы от государства, вернул долг за содержание своего сына в размере 250 тысяч рублей, испугавшись преследования приставов.