Злоумышленник лишил жительницу Зареки телефона и денег

Петрозаводчанин купил краденый телефон и, получив доступ к чужому мобильному банку, списал деньги, сообщили в МВД Карелии.

Жительница микрорайона Зарека заявила о краже в отдел полиции №2 УМВД по Петрозаводску. Оказалось, что у нее похищен мобильный телефон и с банковского счета списаны средства.

Сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего подозреваемого. По версии полиции, в середине сентября юноша с рук приобрел похищенный у заявительницы, мобильный телефон. В нем он обнаружил приложение одного из банков. Пароль не был установлен, и покупатель получил доступ к чужим средствам. Так он перевел на свой счет одну тысячу рублей и обналичил их. Денежные средства потратил на личные нужды.

Также он рассказал полицейским, что хотел похитить оставшиеся деньги, однако, случайно заблокировал чужой счет и не смог провести операцию.

В настоящий момент подозреваемый в хищении телефона также установлен, а гаджет изъят.

По факту хищения мобильного телефона и денежных средств возбуждены уголовные дела.