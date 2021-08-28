Злоумышленник с поддельными купюрами задержан в Карелии

Сотрудники СОБР Росгвардии и МВД задержали подозреваемого в сбыте поддельных денег.
Сотрудники СОБР управления Росгвардии оказали содействие полицейским в задержании мужчины, подозреваемого в сбыте поддельных денег на территории региона. Об этом сообщает Росгвардия.
По версии следствия, ранее судимый местный житель приобрел поддельные банкноты бесконтактным способом, а затем сбывал на территории Карелии.
Фальшивки выявлялись в торговых точках Петрозаводска, а также Кондопожского района. Установлена причастность задержанного петрозаводчанина к пяти эпизодам преступной деятельности.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске покупатель пытался подсунуть фальшивую купюру продавцам.
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