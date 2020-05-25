Злоумышленник сбежал из магазина в Петрозаводске с ящиком для пожертвований

В полицию поступила информация от работников торгового заведения, сообщили в МВД Карелии.

Один из посетителей открыто похитил ящик для пожертвований, принадлежащий благотворительной организации. Продавцы пытались его остановить, но не смогли.



Личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый 25-летний горожанин.



Молодой человек сообщил, что нашел в ящике около тысячи рублей и все деньги потратил на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин, укравший ящик для пожертвований больному ребенку, отправлен за решетку.