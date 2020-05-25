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Злоумышленник сбежал из магазина в Петрозаводске с ящиком для пожертвований

Новости. Криминал
16:13, 26 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию поступила информация от работников торгового заведения, сообщили в МВД Карелии.

Один из посетителей открыто похитил ящик для пожертвований, принадлежащий благотворительной организации. Продавцы пытались его остановить, но не смогли.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый 25-летний горожанин.

Молодой человек сообщил, что нашел в ящике около тысячи рублей и все деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин, укравший ящик для пожертвований больному ребенку, отправлен за решетку.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-26 17:01:13
Когда вторая ходка последней будет? В России чувство справедливости всегда сильнее либеральных законов. Без матросов не навести порядок. :)
Гость
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