Злоумышленники избили охранника во время разбойного нападения в Петрозаводске

Двое молодых мужчин напали на магазин в Петрозаводске, похитили товар и избили охранника.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступил тревожный звонок. В одном из сетевых магазинов неизвестные избили охранника и похитили товар. По адресу направился наряд патрульно-постовой службы.



Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей, получили приметы злоумышленников.



Вскоре поблизости они подходящих по описанию горожан. Работники магазина их опознали, после чего подозреваемых, двоих 25-летних мужчин, отвезли в отдел.



«За образцовое исполнение служебных обязанностей и проявленную инициативу сотрудники ОБППСП поощрены министром внутренних дел республики», - говорится в пресс-релизе регионального МВД.



По факту разбоя возбуждено уголовное дело.