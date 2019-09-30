Злоумышленники на "девятке" обокрали комиссионный магазин в Петрозаводске

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Неизвестные похитили товар и скрылись на автомобиле, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Около полудня 28 сентября трое покупателей – два молодых человека и девушка – похитили товар на сумму 6350 рублей и скрылись на автомобиле.
Приметы злоумышленников и ориентировка на ВАЗ-2199 были переданы всем дежурным нарядам. "Девятку" обнаружили на ул. Радищева.
Были задержаны подозреваемые, мужчины 30 и 23 лет. В настоящее время полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия.
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