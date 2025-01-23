Злоумышленники разбили стекло автомобиля петардой в районе Петрозаводска

Владелец автомобиля ищет свидетелей произошедшего.

Неизвестные повредили петардой автомобиль Мазда СХ-5 красного цвета на Ровио, 44 у подъезда № 5 в Петрозаводске. Инцидент произошел 22 января между 19.30 и 20.30. Об этом владелец машины написал в паблике КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка.

«Прошу откликнуться очевидцев данного происшествия! К сожалению камер в ближайших домах нет. Может это не первый случай и есть тоже пострадавшие в данной ситуации…», — обратился за помощью к возможным очевидцам горожанин.

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