Злоумышленница украла велосипед у жителя Петрозаводска

В полицию обратился 38-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин сообщил, что у него украли велосипед, который хранился на лестничной клетке. Противоугонный трос или иные приспособления потерпевший не использовал.

В раскрытии преступления помогла запись уличной камеры видеонаблюдения. Под подозрением оказалась 45-летняя горожанка. Она дала признательные показания и рассказала, что велосипед заметила, когда приходила в гости к знакомому. Спустя некоторое время она приехала за двухколесным транспортом на такси, однако он не влез в машину. В итоге злоумышленница продала велосипед прохожему за тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии напоминает, что с приходом весны количество краж велосипедов, как правило, возрастает. Чтобы не стать жертвой преступления, владельцам двухколесного транспорта достаточно соблюдать элементарные правила безопасности. Не оставляйте велосипед без присмотра на улице, возле магазинов и в других местах. Если возникла необходимость ненадолго отойти, обязательно пристегните его специальным запирающим устройством. Не рекомендуется оставлять велосипед в подъездах жилых домов, а также на лестничных клетках.

Ранее петрозаводчанин пропил велосипед пенсионера.