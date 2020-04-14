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Злоумышленница украла велосипед у жителя Петрозаводска

Новости. Криминал
17:40, 14 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию обратился 38-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин сообщил, что у него украли велосипед, который хранился на лестничной клетке. Противоугонный трос или иные приспособления потерпевший не использовал.

В раскрытии преступления помогла запись уличной камеры видеонаблюдения. Под подозрением оказалась 45-летняя горожанка. Она дала признательные показания и рассказала, что велосипед заметила, когда приходила в гости к знакомому. Спустя некоторое время она приехала за двухколесным транспортом на такси, однако он не влез в машину. В итоге злоумышленница продала велосипед  прохожему за тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии напоминает, что с приходом весны количество краж велосипедов, как правило, возрастает. Чтобы не стать жертвой преступления, владельцам двухколесного транспорта достаточно соблюдать элементарные правила безопасности. Не оставляйте велосипед без присмотра на улице, возле магазинов и в других местах. Если возникла необходимость ненадолго отойти, обязательно пристегните его специальным запирающим устройством. Не рекомендуется оставлять велосипед в подъездах жилых домов, а также на лестничных клетках.

Ранее петрозаводчанин пропил велосипед пенсионера.

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