Зловонный фонтан бьет в густонаселенном районе Петрозаводска

Очевидцы поделились видео в городском паблике.

Зловонный фонтан уже неделю бьет прямо посреди дороги на улице Роберта Рождественского на Древлянке. Очевидцы опубликовали видео в паблике Весь Петрозаводск | Карелия.

Судя по кадрам, вся дорога покрыта ямами и лужами. Улица носит имя известного поэта Роберта Рождественского.

«Почтили память поэта…», — возмутилась горожанка.

«Это не дорога, а ужас. Нам, жителям, этого района приходится ходить по ней каждый день. Летом — пыль, а в остальное время года-лужи и грязь», — сообщила местная жительница в комментариях под постом.

Ранее мы писали о том, что рабочие оставили опасную яму в Петрозаводске.