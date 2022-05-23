Значительная часть Петрозаводска в ближайшее время останется без горячей воды

Горячая вода будет отключена менее чем на 3 дня в нескольких районах города из-за ремонта магистральной сети.

В мэрии Петрозаводска сообщили о грядущем отключении горячего водоснабжения в нескольких районах города. Горячая вода будет отключена 27 мая в 12.00 и вернется в дома петрозаводчан 30 мая в 6.00.

Как предупредили в Петрозаводской ТЭЦ, отключение связано с заменой участка магистральной сети. От горячей воды будут отключены Сулажгора, Октябрьский (ограниченный улицами Достоевского и Ленинградской, Первомайским проспектом и улицей Шотмана), Центр (ограниченный улицами Еремеева, Дзержинского и проспектом Карла Маркса), а также часть Первомайского района, ограниченная улицами Шотмана, Первомайским проспектом, улицами Железнодорожной и Краснофлотской.

Также будут снижены параметры горячей воды на Зареке, Голиковке, Кукковке и Железнодорожном.

Ресурсоснабжающая организация просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.