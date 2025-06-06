Значительная часть района Кукковка в Петрозаводске осталась без горячей воды

В домах на нескольких улицах Кукковки из-за аварии отключили горячую воду.

В нескольких многоквартирных домах на улицах петрозаводского района Кукковка отключили горячую воду. Об этом сегодня утром, 21 июня, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 09.50 без горячей воды остались дома по улицам: Балтийская, 22А, 14А, 63, 29, 23, 51, 61, 33, 39, 37, 6, Ильича, 53, Лыжная, 12, 26, 8А, Мончегорская, 18, Ровио, 10, 12, 16, 14, 4А, 12А, 3А, 15А, Торнева, 7, 9, 11, 7Б, Фролова, 15, Парфенова, 12.

Причиной отключение стало устранение повреждения на сетях АО «ПКС-Тепловые сети».