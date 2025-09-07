Значительное землетрясение произошло на западе Турции

Землетрясение магнитудой до 5.1 произошло в провинции на побережье Эгейского моря.

Землетрясение магнитудой 4.9 было зафиксировано сегодня, 7 сентября, в турецкой провинции Балыкесир, передает РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

— Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 12.35 (время совпадает с мск — ред.), эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 7,7 километров», — сообщили сейсмологи.

В Обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5.1, а глубину залегания очага в 13.7 километров.

Провинция Балыкесир расположена на западе Турции, на побережье Эгейского моря, где находятся многие курорты страны. При этом толчки ощущались и на западе крупнейшего города Турции — Стамбула.