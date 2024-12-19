Зная о мошенниках, житель Петрозаводска при покупке снегохода попал на аферистов и лишился более полумиллиона рублей

Жителя Петрозаводска обманули интернет-мошенники при покупке мототехники.

В полицию Петрозаводска обратился горожанин, рассказав, что его обманули в интернете. Мужчина предпринял шаги для того, чтобы застраховать себя от мошеннических действий, но сделал это слишком поздно.

Петрозаводчанин собирался приобрести снегоход. В соцсети он нашёл подходящий вариант, оставил заявку. С ним созвонился будто бы менеджер по продажам и потребовал предоплату. При миллионной стоимости товара покупатель успел перевести на указанные ему реквизиты более 560 тысяч рублей.

Как рассказал горожанин, поначалу сомнений сделка не вызывала — он поверил, что общается с представителем крупнейшего в стране производителя легкой внедорожной техники. Но прочитав отзывов в интернете, мужчина разочаровался. На официальном сайте компании сообщалось, что техника реализуется только напрямую с предприятия, так как проходит обязательную предпродажную подготовку в дилерских центрах. Также указывалось, что через интернет-магазин можно приобрести лишь запчасти.

Снегоход, за который петрозаводчанин перевел немалые деньги, не поступил. Потерпевший сообщил полицейским, что наслышан о подобных аферах и обмане в сети.

По факту мошенничества в крупном размере было возбуждено уголовно дело, сообщили в МВД Карелии.