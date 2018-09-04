Знак "Инвалид" на автомобиль больше не будут продавать в магазинах

C 4 сентября меняется порядок выдачи знака "Инвалид" - теперь его нельзя будет купить на заправке или в магазине.

Как следует из приказа Минтруда, оформлением знака "Инвалид" будут заниматься специальные службы (федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы) и строго по месту жительства заявителя. Выдаваться знак будет на руки в течение одного рабочего дня со дня его оформления, пишет auto.mail.

Таким образом, знак "Инвалид", дающий право на парковку на специально отведенных местах, будет принадлежать конкретному человеку и может использоваться только на том автомобиле, на котором он передвигается.

Например, на знаке "Инвалид" будет указан порядковый номер и код субъекта федерации, где он был выдан; дата окончания срока действия; ФИО владельца, его дата рождения, а также серия и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности; группа инвалидности и срок, на который она установлена, а также дата выдачи знака.

Напомним, что знак "Инвалид" подтверждает право на бесплатную парковку автомобилей, управляемых инвалидами I и II групп, а также инвалидами III группы. Это также касается транспортных средств, которые перевозят инвалидов или детей-инвалидов.