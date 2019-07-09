Знакомая оставила жителя Карелии без 12 тысяч рублей

В Пудожском районе мужчина, который не давал никому своей банковской карты и не совершал крупных покупок, остался без 12 тысяч рублей. В ситуации разбирается полиция, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Пудожскому району обратился мужчина. С банковской карты пропали 12,5 тыс. рублей, крупных покупок мужчина не совершал, в долг денег не давал, но карта оказалась пуста.

Сотрудники полиции установили, что к похищению денежных средств причастна давняя знакомая пудожанина – 37-летняя землячка. По договоренности с потерпевшим она подключила функцию мобильного банка к своему телефону и позже воспользовалась этим для перевода денег, не ставя собственника в известность. К моменту обнаружения пропажи, женщина успела потратить всю переведенную сумму.

Возбуждено уголовное дело.