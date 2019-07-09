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Новости. Криминал
17:40, 09 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Знакомая оставила жителя Карелии без 12 тысяч рублей

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В Пудожском районе мужчина, который не давал никому своей банковской карты и не совершал крупных покупок, остался без 12 тысяч рублей. В ситуации разбирается полиция, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Пудожскому району обратился мужчина. С банковской карты пропали 12,5 тыс. рублей, крупных покупок мужчина не совершал, в долг денег не давал, но карта оказалась пуста.

Сотрудники полиции установили, что к похищению денежных средств причастна давняя знакомая пудожанина – 37-летняя землячка. По договоренности с потерпевшим она подключила функцию мобильного банка к своему телефону и позже воспользовалась этим для перевода денег, не ставя собственника в известность. К моменту обнаружения пропажи, женщина успела потратить всю переведенную сумму.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2019-07-09 18:04:22
Если половина жителей дураки, глупые, безнадёжные, с отставанием в развитии, доверчивые, простодушные, вруны, невменяемые, извращенцы то как жить в такой среде обитания?
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