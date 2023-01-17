Знакомство в соцсетях закончилось для жительницы Карелии в суде

Жительнице Кондопоги, во время ночного застолья шесть раз незаконно списавшей деньги с банковской карты своего интернет-знакомого, вынесли приговор.

Петрозаводский суд признал молодую жительницу Кондопоги виновной в краже 34 тысяч рублей с банковской карты петрозаводчанина, с которым она познакомилась в социальной сети.

Ранее мы рассказывали о знакомстве в социальной сети петрозаводчанина с 19-летней жительницей Кондопоги. Две недели они переписывались по интернету, после чего мужчина пригласил молодую даму к себе в гости, чтобы познакомиться лично. Та согласилась и ближе к вечеру на такси приехала к нему домой в Петрозаводск.

Как рассказали «Столице на Онего» в городской прокуратуре, мужчина накрыл стол со спиртным, которое распивали оба. Они весело гуляли почти целую ночь, и ближе к утру молодая гостья, сославшись на неисправность своего мобильного телефона, «на время» попросила сотовый у своего нового знакомого. Не подозревавший ничего плохого прилично захмелевший хозяин квартиры передал мобильник практически незнакомой ему женщине.

В итоге, рассказали в надзорном ведомстве Петрозаводска, в течение трех ночных часов гостья петрозаводчанина совершила шесть операций по перечислению его денег на банковский счет своей подруги в Кондопоге. В результате к утру мужчина лишился 34 тысяч рублей.

После чего, возвратив новоиспеченному кавалеру мобильный телефон, женщина вышла на улицу, пообещав скоро вернуться. Но вместо этого на такси возвратилась домой в Кондопогу. В то же утро, немного протрезвевший мужчина обнаружил списание его денег и обратился за помощью в полицию.

Как сообщили нашему изданию в петрозаводском городском суде, судья Анна Дубинкина приговорила признанную виновной в краже денег жительницу Кондопоги к 1,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, она обязана возместить нанесенный потерпевшему денежный ущерб. Поскольку осужденная не обжаловала обвинительный приговор, он вступил в законную силу.