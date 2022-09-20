Знаменитая пианистка исполнит в Карелии произведения Мендельсона

Софья Гюльбадамова выступит в Петрозаводске на концерте, приуроченном к Международному дню музыки.

В министерстве Культуры Карелии анонсировали концерт, который пройдет 1 октября в Карельской филармонии. Перед карельской публикой выступит пианистка Софья Гюльбадамова.

В сопровождении Симфонического оркестра управлением Анатолия Рыбалко она исполнит два сочинения Феликса Мендельсона: Второй фортепианный концерт и «Блестящее каприччио».

«Софья Гюльбадамова — лауреат многочисленных международных конкурсов в России, США, Испании, Франции, Германии. Она была удостоена высшей награды на двух престижных международных фортепианных конкурсах во Франции. На Международном фортепианном конкурсе имени Розарио Марчиано в Вене Софья Гюльбадамова получила Гран-при, а на Международном фортепианном конкурсе им. Андре Дюмортье в Бельгии завоевала 2-ю премию», — рассказали в Минкультуры.