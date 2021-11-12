Знаменитая спортсменка из Карелии стала чемпионкой мира в единоборствах (ФОТО и ВИДЕО)

Наталья Дьячкова завоевала золото на Чемпионате мира по панкратиону.

В Минспорта Карелии поздравили карельскую спортсменку Наталью Дьячкову, ставшую победителей в своей весовой категории на чемпионате мира по панкратиону — виду смешанных единоборств — проходившему в Харькове.

На пути к титулу Наталья провела два боя, которые смогла завершить досрочно.

Наталья Дьячкова добавила почетный титул к своей коллекции наград. Напомним, карельская спортсменка является чемпионкой мира среди профессионалов по тайскому боксу, неоднократной победительницей и призером чемпионатов России и Европы.

На странице у Натальи в социальной сети можно увидеть церемонию награждения карельской спортсменки.