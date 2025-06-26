Знаменитый прыгун из стратосферы разбился во время полета на параплане

Легендарный парашютист Феликс Баумгартнер погиб во время полета на параплане.

Австрийский парашютист и экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

— Баумгартнер потерял контроль над моторным парапланом из-за внезапного недомогания и упал в бассейн отеля. Он погиб мгновенно, о чем сообщили спасательные подразделения, — пишет Kurier.

При падении он сбил сотрудника отеля. Его госпитализировали с травмами шеи.

Баумгартнер прославился в 2012 году благодаря прыжку из стратосферы с высоты около 39 километров, который транслировался в прямом эфире. Он стал первым человеком, преодолевшим скорость свободного падения, превышающую скорость звука. Тогда он установил три мировых рекорда и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Этот экстремальный поступок сделал его одним из самых известных парашютистов мира. Ему было 56 лет.

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