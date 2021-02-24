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"Знатные меха" в ТРК ЛОТОС PLAZA - только 3 дня в Петрозаводске

Новости. Общество
09:00, 25 Февраля 2021
фото: ТМ Мехового Дома "Знатные меха"
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С 26 по 28 февраля в ТРК ЛОТОС PLAZA , на первом этаже, напротив спортивного центра "Фитнес Хаус", состоится кировская выставка-продажа меховых изделий, шуб и верхней одежды ТМ Мехового Дома "Знатные меха".

- Будут представлены изделия из меха : норка, астраган, кёрли, мутон.
- Головные уборы (ондатра, овчина, норка, песец) и многое другое.
- Меховые жилетки из песца, чернобурки
- Фасоны шуб : москвичка, свингер, бабочка, рубашка, поперечка, балон
- Модели шуб : с капюшоном и без, с укороченным рукавом и без, шубки-трансформеры, шубки-автоледи

Большой популярностью в последнее время пользуются шубы с прямым силуэтом с капюшоном, превращающимся в красивый воротник, который прикрывает и в то же время украшает плечи.

Также красиво смотрятся шубки, имеющие рукава-клеш и с самыми разнообразными воротниками: стоечка, классический английский.

На ярмарке представлен наилучший выбор верхней меховой одежды разного фасона, цвета, размера и ценовой категории .

Выбор, представленный на выставке-продаже, будет огромный!
Всего около 1000 наименований!

Если вы хотите приобрести для себя высококачественную красивую шубу, то обязательно стоит посетить меховую ярмарку в ТРК ЛОТОС PLAZA (пр. Лесной, 47а) с 26-го по 28-ое февраля. Время работы ярмарки с 10.00 до 19.00

Также для вас :
- Самые доступные цены.
- Только российское производство.
- Размерный ряд от 40 до 68.
- Грандиозные скидки.
- Возможность обмена старой шубы.
------------
Место проведения: г. Петрозаводск
Адрес: пр. Лесной, 47а
Телефон : 8-800-250-19-15 (звонок бесплатный)
Оставь заявку на сайте : zmeha.ru
Приходите, выбирайте, носите с удовольствием!

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