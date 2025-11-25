Знатока истории карельского спорта Евгения Шорохова отметили государственной наградой

Евгений Шорохов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это высшая медаль в наградной системе России.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отметили заслуги Евгения Шорохова. Как рассказали в Минспорта Карелии, это уникальный человек, обладающий ценными знаниями по истории спорта в нашей республике.
Он прошел путь от тренера по легкой атлетике до руководителя Госкомитете по физической культуре, спорту и туризму Карелии. Участвовал в разработке первого закона «О физической культуре и спорте» в Карелии и положения «О детско-юношеской спортивной школе». Благодаря его усилиям, говорят в ведомстве, более половины детей республики удалось охватить спортивно-оздоровительной деятельностью, увеличилось представительство наших спортсменов в сборных страны.
Евгений Шорохов — один из создателей спортивной аллеи «Олимпийская слава Карелии» в Петрозаводске и Галереи Олимпийской славы в Сортавале. При его участии возрожден Музей истории карельского спорта. Кроме того, Евгений Акимович является редактором и соавтором множества книг по истории карельского спорта. В его биографии два документальных фильма, посвященных карельскому футболу и Народному лыжному празднику.
