Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
10:00, 19 Мая 2018

"Золотая лихорадка" ожидает Петрозаводск в "Ночь музеев"

По теме

Программа "Ночи музеев" на острове Кижи перенесена из-за плохой погоды
19.05.18 10:36
Три кинофильма снимут в Карелии на грант
17.05.18 10:37
Кинематограф в Карелии будут субсидировать
17.05.18 09:18
Все новости
Загрузка...

Ученые Музея геологии докембрия Института геологии Карельского научного центра РАН приглашают горожан провести "Ночь музеев" в их компании.

 

Карельские геологи разработали для жителей Петрозаводска программу интеллектуально-игрового марафона.

Лозунг геологической "Ночи музеев"- "Время познавать камни". Поэтому пропуском на мероприятие будут служить любые камни, обнаруженные гостями вечера.

"Скажем сразу, что вес минералов не должен быть больше стандартного кирпича, а строительный щебень сразу же следует относить к городской мэрии для ремонта дорог",- отмечают в пресс-релизе организаторы акции. Предполагается, что самые интересные образцы, принесенные гостями, будут тщательно исследованы.

Открытие марафона состоится в 17 часов. До 19 часов посетителей мероприятия ожидает цикл коротких экскурсий по Музею геологии докембрия.

С 17-15 будет работать "Геологический кинозал".

С 17.30 до 19.00 пройдут мастер-классы на площадке у музея геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН: "Слюдяное окошко", "Добыча гранатов", "Отмывание "золота" (в роли "золота" выступает минерал пирит).

В 18.00  стартует часовая экскурсия по Петрозаводску "О чём молчит камень".

Завершит вечер геологическая викторина, которая начнется  в 19.00.

По теме

Программа "Ночи музеев" на острове Кижи перенесена из-за плохой погоды
19.05.18 10:36
Три кинофильма снимут в Карелии на грант
17.05.18 10:37
Кинематограф в Карелии будут субсидировать
17.05.18 09:18
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
14.05.2018, 21:05
В Минздраве назвали смертельную дозу алкоголя
14.05.2018, 22:00
Названы катастрофические последствия употребления алкоголя и табака

Аналитика

17.05.2018 13:02
Обществоведение
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
Спустя почти полгода трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений Петрозаводска подвела итоги работы за прошлый год.
"Вы мне никто!" 12
16.05.2018 13:17
Споры идут, а денег нет 4
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 8
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске
17.05.2018 16:22
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»