"Золотая лихорадка" ожидает Петрозаводск в "Ночь музеев"

Ученые Музея геологии докембрия Института геологии Карельского научного центра РАН приглашают горожан провести "Ночь музеев" в их компании.

Карельские геологи разработали для жителей Петрозаводска программу интеллектуально-игрового марафона.

Лозунг геологической "Ночи музеев"- "Время познавать камни". Поэтому пропуском на мероприятие будут служить любые камни, обнаруженные гостями вечера.

"Скажем сразу, что вес минералов не должен быть больше стандартного кирпича, а строительный щебень сразу же следует относить к городской мэрии для ремонта дорог",- отмечают в пресс-релизе организаторы акции. Предполагается, что самые интересные образцы, принесенные гостями, будут тщательно исследованы.

Открытие марафона состоится в 17 часов. До 19 часов посетителей мероприятия ожидает цикл коротких экскурсий по Музею геологии докембрия.

С 17-15 будет работать "Геологический кинозал".

С 17.30 до 19.00 пройдут мастер-классы на площадке у музея геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН: "Слюдяное окошко", "Добыча гранатов", "Отмывание "золота" (в роли "золота" выступает минерал пирит).

В 18.00 стартует часовая экскурсия по Петрозаводску "О чём молчит камень".

Завершит вечер геологическая викторина, которая начнется в 19.00.