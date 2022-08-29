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«Золотая Маска» привезет в Петрозаводск Хабенского

Новости. Культура
09:27, 30 Августа 2022
фото: almode.ru

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В Петрозаводске и Костомукше пройдут спектакли в рамках фестиваля «Золотая Маска».

Осенью «Золотая Маска» в десятый раз представит свою программу в Карелии. На Фестиваль пройдет сразу в двух городах – Петрозаводске и Костомукше - при поддержке «Северстали», сообщили в пресс-службе компании.

Так, в октябре на сцене Музыкального театра покажут спектакль Московского Художественного театра им. А.П. Чехова «Сережа» с Константином Хабенским и Марией Смольниковой в главных ролях. В основе спектакля — роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина», а также «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и специально для этой постановки написанный Львом Рубинштейном текст «Вопросы».

Также в афише – дилогия «Мертвые души» и «Мертвые души. Том второй» – постановка режиссера Олега Липовецкого в Лесосибирском театре «Поиск». Жанр спектакля по поэме Н.В. Гоголя сам режиссер определяет как «прочтение». Это игра-путешествие по гоголевским маршрутам и игра-перевоплощение в героев его поэмы. Здесь будет место как для глубоких раздумий, так и для заразительного смеха.

В ноябре зрители Костомукши увидят музыкальный водевиль «Тук-тук» и музыкальную фантазию по мотивам одноименного рассказа Александра Куприна «Осенние цветы» в исполнении артистов Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.

«Региональная программа «Золотой Маски» делает доступными лучшие образцы современного сценического искусства зрителям в самых разных уголках страны. И только поддержка партнеров делает возможным проведение такого масштабного культурного события в наши непростые дни. Для нас было важно в очередной раз поддержать Фестиваль на территориях присутствия компании – в Петрозаводске и Костомукше, а также Череповце», – комментирует Захар Азаров, советник генерального директора по устойчивому развитию «Северстали».

Ранее сообщалось, Малый театр приедет в Петрозаводск с гастролями.

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