890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Глава фермерского хозяйства в Карелии присвоил себе деньги, выданные на поддержку бизнеса 8
Сегодня 15:31

Золотая олимпийская медаль и другие спортивные итоги 2021 года

Новости. Общество
20:58, 03 Января 2022
фото: © Insagram vladislavlarin87

Новости партнеров

Прошедший год принес Карелии две олимпийские медали и несколько побед на чемпионатах России, Европы и мира.

Уходящий год принес Карелии золотую олимпийскую медаль — тхэквондист Владислав Ларин на Олимпийских играх в Токио одержал победу в весовой категории свыше 80 кг. В финальном бое Владислав Ларин одолел спортсмена из Македонии. Карельский спортсмен принес седьмое «золото»

Владислав долго шел к успеху на Олимпийских играх. Так, только в 2021 году карельский спортсмен прекрасно выступил на чемпионате Европы в Болгарии, завоевав там серебряную медаль, а затем стал лучшим в нашей стране, победив на Кубке президента Союза тхэквондо России.

Интересно, что эта золотая медаль стала второй для представителей Карелии на летних Олимпийских играх и первой — в одиночном разряде. Ранее «золото» в республику привозили лишь участники зимних олимпиад. Первая же «летняя» победительница — Анастасия Максимова — отличилась и на этой Олимпиаде. В составе сборной России по художественной гимнастике она завоевала серебряную медаль в групповом многоборье. Таким образом, Анастасия стала дважды призером Олимпийских игр, заполучив в свою коллекцию наград олимпийские «золото» и «серебро».

Еще один коллега Владислава Ларина по сборной России — тхэквондист Антон Котков — не отметился медалью на Олимпиаде. Зато уже в сентябре спортсмен из Петрозаводска стал победителем чемпионата России. На соревнованиях в Московской области Антон стал лучшим в категории до 80 кг. Добавим, что это его четвертая победа на чемпионатах России.

Чем еще запомнился 2021 год — в итоговом материале «Столицы на Онего».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
31.12.2021, 12:40
Очереди за хлебом выстроились в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.01.2022, 21:27
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в Карелии (СРОЧНО)
31.12.2021, 15:24
Как убирали снег с улиц Петрозаводска в ностальгические советские времена - все плохо (ФОТО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии

Чтиво

31.12.2021 18:46
Без политики
«Спасибо за Сашу» 3
Непростая история о маленьком талантливом футболисте из Петрозаводска, чья мечта стала реальностью благодаря неравнодушным людям.
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»