Золотая олимпийская медаль и другие спортивные итоги 2021 года

Прошедший год принес Карелии две олимпийские медали и несколько побед на чемпионатах России, Европы и мира.

Уходящий год принес Карелии золотую олимпийскую медаль — тхэквондист Владислав Ларин на Олимпийских играх в Токио одержал победу в весовой категории свыше 80 кг. В финальном бое Владислав Ларин одолел спортсмена из Македонии. Карельский спортсмен принес седьмое «золото»

Владислав долго шел к успеху на Олимпийских играх. Так, только в 2021 году карельский спортсмен прекрасно выступил на чемпионате Европы в Болгарии, завоевав там серебряную медаль, а затем стал лучшим в нашей стране, победив на Кубке президента Союза тхэквондо России.

Интересно, что эта золотая медаль стала второй для представителей Карелии на летних Олимпийских играх и первой — в одиночном разряде. Ранее «золото» в республику привозили лишь участники зимних олимпиад. Первая же «летняя» победительница — Анастасия Максимова — отличилась и на этой Олимпиаде. В составе сборной России по художественной гимнастике она завоевала серебряную медаль в групповом многоборье. Таким образом, Анастасия стала дважды призером Олимпийских игр, заполучив в свою коллекцию наград олимпийские «золото» и «серебро».

Еще один коллега Владислава Ларина по сборной России — тхэквондист Антон Котков — не отметился медалью на Олимпиаде. Зато уже в сентябре спортсмен из Петрозаводска стал победителем чемпионата России. На соревнованиях в Московской области Антон стал лучшим в категории до 80 кг. Добавим, что это его четвертая победа на чемпионатах России.

Чем еще запомнился 2021 год — в итоговом материале «Столицы на Онего».