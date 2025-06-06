Золотное шитье карельских мастериц показали Председателю правительства России

Работы карельских мастериц золотного шитья «Золотая нить Поморья» продемонстрировали Председателю Правительства России Михаилу Мишустину во время осмотра экспозиции Универмага Национального центра «Россия» в рамках визита на Иннопром-2025.

Золотное шитьё, известное с XVII века в Поморье, является неотъемлемой частью карельской культуры. Предприятие «Золотая нить Поморья» возрождает поморский промысел, создавая уникальные шедевры, вдохновленные историей и красотой Русского Севера. От старинных узоров до современных коллекций в стиле бохо-шик.



Продукция бренда включает в себя эксклюзивные сумки, кошельки и другие аксессуары, украшенные традиционными поморскими узорами и символами, которые привлекают внимание ценителей уникального ремесленного искусства.

Мастера и художники, работающие в рамках бренда, активно используют старинные технологии и материалы, передавая свои знания новым поколениям.



Отметим, в Карелии функционируют мастерские в Петрозаводске и Беломорске, где проводятся обучающие курсы по традиционному золотному шитью.