«Золото» на День рождения: легкоатлетка из Петрозаводска вернулась домой с победой

На петербургских соревнованиях легкоатлетка из Петрозаводска выиграла две золотые медали среди ветеранов спорта.

Традиционный летний чемпионат Санкт-Петербурга по легкой атлетике среди спортсменов 35+ «Белые ночи Балтики» прошел в минувшую субботу, 24 июня, написали в паблике МУ «Дирекция спорта».

Ветеран легкой атлетики Петрозаводска Лариса Селиванова в очередной раз достойно представила столицу республики на этих стартах. Спортсменка выиграла две золотые медали на дистанциях 200 и 400 метров. К слову, соревнования прошли в 320-й день рождения города Петрозаводска, которому легкоатлетка и посвятила победу.

«Всегда с удовольствием принимаю участие в таких соревнованиях, — сказала Лариса. — Спасибо организаторам за возможность испытать себя и ощутить радость победы. А победу дарю родному городу, который у нас очень спортивный!»