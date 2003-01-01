РЕКЛАМА
«Золотое кольцо России» стало больше на 49 городов и сел
Сегодня 10:35 Экономика
Поделиться

Вместо привычного круга из 9 городов Золотое кольцо России объединит еще 49 уникальных точек притяжения: от древних столиц и купеческих городов до заповедных природных парков.

фото: © Рыбинк, Евгений Белянчиков

О буквально революционном решении в туризме рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По словам чиновника, расширение «Золотого кольца России» приурочено к его 60-летию, которое отмечается в 2027 году.

Раньше туристы видели в основном «парадную» историю в столицах княжеств. Теперь география включает и города, где веками кипела ремесленная и купеческая жизнь. Впервые в Золотое кольцо войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. Все новые направления будут развиваться под эгидой единого бренда «Золотое кольцо», что для туристов означает понятную навигацию, подготовленную инфраструктуру и гарантированный уровень сервиса.
География обновлённого Золотого кольца, помимо классических городов, охватит такие населённые пункты:
— Владимирская область:
Г. Александров, п. Боголюбово, г. Вязники, г. Гусь-Хрустальный, г. Гороховец, с. Кидекша, г. Киржач, г. Кольчугино, пгт Мстёра, г. Муром, г. Юрьев-Польский.

— Ярославская область:
С. Вятское, с. Годеново, д. Карабиха, г. Мышкин, г. Рыбинск, г. Тутаев, г. Углич.

— Ивановская область:
Г. Гаврилов Посад, г. Кинешма, пгт Палех, г. Плёс, д. Холуй, г. Шуя, г. Южа, г. Юрьевец.

— Костромская область:
Г. Галич, г. Нерехта, пгт Красное-на-Волге, пгт Судиславль, пгт Сусанино.

— Московская область:
С. Абрамцево, с. Гжель, г. Ликино-Дулево, д. Мураново, пгт Софрино, г. Хотьково.

— Тверская область:
Г. Калязин, г. Кашин.

— Нижегородская область
Г. Арзамас, г. Богородск, г. Выкса, с. Большое Болдино, г. Городец, с. Дивеево, с. Пурех, г. Нижний Новгород, г. Павлово, г. Чкаловск.

Такжев Золотое кольцо России впервые войдут национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».

