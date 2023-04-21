Зону отдыха с водяной мельницей открыли в столице Приладожья Карелии (ФОТО)

У физкультурно-оздоровительного комплекса в Сортавале разбили зону отдыха. сообщили районные власти.
На территории сортавальского ФОКа обустроили фонтаны, дорожки, поставили скамейки и высадили цветы.
На благоустройство территории потратили 500 тысяч рублей из разных источников.
Работы начались 16 апреля. 20 июня площадку для отдыха открыли.
В скором времени, сообщили в паблике районных властей, рядом появятся многоквартирные дома, школа и детский сад.
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