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Зоопарк в Карелии спас четырех львиц, оказавшихся на улице

Новости. Общество
07:15, 24 Марта 2022
фото: «Столица на Онего»

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«Карельский зоопарк» приютил четырех львиц, после закрытия цирка-шапито оставшихся в чужом городе.

В «Карельском зоопарке», принадлежащем петербургскому бизнесмену Игорю Лейтису, рассказали историю спасения четырех львиц, оказавшихся после закрытия цирка-шапито буквально на улице. 

Цирк-шапито, в котором выступали животные, закрылся из-за пандемии и новых правил лицензирования. Львицы вместе с их дрессировщиком, Владимиром Топчим, оказались в чужом городе буквально на улице, без еды и средств к существованию. Владимир обзвонил несколько частных и государственных зоопарков, предлагая взять животных бесплатно, но получил отказ — содержать львиц довольно сложно и дорого. Наконец, на просьбу дрессировщика откликнулся основатель «Карельского зоопарка» Игорь Лейтис.

Сейчас львицы Лили, Мила, Черри и Тёна живут в комфортных теплых вольерах под наблюдением ветеринара и дрессировщика, хорошо питаются и радуют посетителей «Карельского зоопарка». Отличается этот комплекс тем, что, в отличие от городских зоопарков, располагается среди леса на большой территории, учитывая потребность животных в движении. Обитатели зоопарка свободно перемещаются по огороженным забором площадкам, они ухожены и энергичны.

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