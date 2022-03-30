Зоозащитница провела очередной пикет против работы передвижного цирка в Петрозаводске

Зоозащитница Елена Пилипенко провела одиночный пикет против выступлений в столице Карелии передвижного цирка, использующего в своих представлениях зверей.
Зоозащитница и эколог Елена Пилипенко провела одиночный пикет против работы в Петрозаводске передвижного цирка, в представлениях которого принимают участие животные.
«Билет в цирк — оплата пыток», — гласила одна из надписей на ее плакате.
Елена Пилипенко намерена убедить родителей с детьми перестать посещать цирковые представления с использованием животных. Она считает, что звери испытывают мучения в процессе дрессировки, выступлений и перевозок. Зоозащитница убеждена, что от шоу со зверями следует отказаться из гуманных соображений.
Ранее зоозащитница уже выходила на одиночный пикет против передвижного цирка в карельской столице.
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