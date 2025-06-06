Суд не стал отправлять в колонию экс-директора санатория «Марциальные воды» Зоряну Левину

Верховный суд рассмотрел апелляцию на первый приговор.

Зоряна Левина - экс генерального директора санатория «Марциальные воды» избежала колонии за помощь во взятке в три миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе судов Карелии.

Верховный суд сегодня, 11 июня, не стал менять приговор Петрозаводского суда - 4 года условного срока с испытательным сроком также в 4 года и штрафом 6,2 миллиона рублей. Это произошло несмотря на апелляцию прокурора Максима Шишкина и просьбы назначить реальное лишение свободы. Сторона обвинения хотела, чтобы 56-летнюю Левину отправили в колонию общего режима на 4 года и назначили ей штраф в 9,3 миллиона рублей.

Напомним, в 2020 году Зоряна Левина, используя свое служебное положение, помогла передать взятку в 3,1 миллиона рублей бывшему заместителю главы Карелии по внутренней политике Владимиру Любарскому от директора коммерческой организации.

Взятку передавали для поддержки в получении санаторием бюджетной субсидии и за помощь с получением контрактов на проектные работы для двух строящихся корпусов санатория. Левина сотрудничала со следствием и признала свою вину.