«Зрелище очень страшное»: в карельском поселке загорелась вековая сосна

В поселке Устье Видлицы Олонецкого района пожарные предотвратили крупный пожар.

Местные жители написали благодарственное письмо. Об этом сообщил глава Госкомитета по безопасности Карелии Олег Поляков.

— Сначала вспыхнула сосна, окруженная сухим хвойным лесом. Из-за жары огонь быстро распространялся.

Жара стояла +30, дождя не было уже несколько недель. Все сухое. Зрелище очень страшное, — рассказала местная жительница Надежда Власова

Женщина написала благодарность пожарным из части № 37. Она рассказала, что спасатели приехали быстро и действовали четко. Один из пожарных, Александр Лукин, принес свою пилу и спилил горящую сосну, что помогло остановить огонь. Пожарным удалось быстро сбить верховое пламя и не допустить распространения огня на дома.

— Хочу выразить искренние слова благодарности им. Низкий вам поклон. Ваша работа очень сложная, опасная, требующая знаний, опыта, бесстрашия и мужества. Пусть вас бережет Ангел Хранитель. В тот день вы спасли наш поселок. Я благодарю всех пожарных, благословения им, — написала Надежда.

Глава Госкомитета по безопасности Карелии Олег Поляков присоединился к словам благодарности. Он добавил, что в этом сезоне пожарные не допустили перехода лесных пожаров на населенные пункты. республики.