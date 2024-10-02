Мастера спорта международного класса из Карелии поймали в объектив камеры во время тренировки

Зрелищная тренировка карельского гимнаста Виктора Калюжина попала на видео.
Спортсмен Центра спортивной подготовки Карелии, мастер спорта международного класса, член сборной России по спортивной гимнастике Виктор Калюжин во время тренировки попал в объектив камеры.
Видеороликом от Федерации спортивной гимнастики Карелии поделились в паблике Центра спортивной подготовки.
«Мы гордимся героями карельского спорта!», — написали в источнике.
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