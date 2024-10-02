здоровье работа экология
реклама на сайте
Жители Карелии возмущены решением о сносе лесных изб
02.10.2024 06:40
Проект школы в «Talojarvi. Город у воды» получил положительное заключение госэкспертизы
17.10.2024 11:20

Мастера спорта международного класса из Карелии поймали в объектив камеры во время тренировки

Новости. Спорт
14:50, 18 Октября 2024
фото: Федерация спортивной гимнастики Карелии (скриншот из видео)

Новости партнеров

Зрелищная тренировка карельского гимнаста Виктора Калюжина попала на видео.

Спортсмен Центра спортивной подготовки Карелии, мастер спорта международного класса, член сборной России по спортивной гимнастике Виктор Калюжин во время тренировки попал в объектив камеры. 

Видеороликом от Федерации спортивной гимнастики Карелии поделились в паблике Центра спортивной подготовки.

«Мы гордимся героями карельского спорта!», — написали в источнике.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.10.2024, 11:50
Финляндия и Швеция начали готовить граждан к войне
16.10.2024, 15:00
Ученые предупредили, что пик солнечной активности ожидается впереди
11.10.2024, 10:05
Очень сильная магнитная буря бушует на планете
14.10.2024, 08:50
Спустя годы: в Музее изобразительных искусств Карелии модель встретилась со своим портретом
16.10.2024, 12:10
В Финляндии освободили из-под стражи всех задержанных российских студентов
17.10.2024, 23:30
Суперлуние произойдет сегодня ночью

Чтиво

30.08.2024 14:56
Без политики
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
Рассказываем, кто дает деньги на российское кино, и чем отличается линейный продюсер от исполнительного и креативного.
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
Юрий Айвазов: «Профессионализм команды, опытность – наша исключительная ценность»
24.06.2024 10:03
архив чтиво

Медиа

Спустя 80 лет карельские поисковики вернули имена пятерым неизвестным солдатам
04.10.2024 15:30
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.