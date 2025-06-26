«Зрелищные заезды, мотокарнавал, конкурс костюмов»: в Карелии пройдет автомотофестиваль «Гирвас 2025»

Десятки спортсменов и любителей бездорожья приедут поучаствовать уже в 15-м зрелищном автомотофестивале Карелии.

19 июля в поселке Гирвас Кондопожского района пройдет ежегодный автомотофестиваль «Гирвас 2025» (0+).

Традиционный праздник пройдет с 11:00 до 19:00. Участников ждут соревнования внедорожников, квадроциклов, мотоциклов Эндуро, песчаный спринт, GPS-ориентирование, пешеходные этапы, полевая кухня, ярмарка карельских производителей, развлекательная программа и живая музыка.

Организаторы фестиваля — Федерация мотоциклетного спорта Карелии и спортивная команда «Авиатор».

— Мы не только проведем совместное мероприятие, но и обменяемся опытом. Например, спортсмены на Эндуро впервые окунуться в атмосферу тематических фестивалей и обязательно устроят мотокарнавал в костюмах. Проведем энергичную разминку для спортсменов всех категорий прямо перед стартом. А зрители и гости смогут принять участие в зажигательном флешмобе под музыку из любимых кинофильмов, — рассказали организаторы.

Тема фестиваля в этом году — кино.

Для гостей подготовят бесплатную фотозону, где предоставят реквизиты для креативных и ярких фотосессий. Также будет проводиться конкурс костюмов по теме фестиваля. Народным голосованием выберут лучший образ, а победитель получит приз. Нарядиться можно не только самому, но и оформить транспорт в стиле любимого кино.

Конкурсы и прохождение этапов категории «Пешеход» — бесплатно для всех желающих. Заявки на участие в пешеходных этапах будут приниматься в день фестиваля с 8:00 до 12:00.

Бесплатно для гостей и полевая кухня. Также будут работать торговые ряды с сувенирами ручной работы, шашлыком, кофе и прохладительными напитками.

Вход для зрителей бесплатный.