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Новости. Общество
21:20, 19 Мая 2018

Зрители требуют закрыть программу "Пусть говорят"

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В Сети появилась петиция, в которой люди требуют закрыть передачу за нарушение ряда законов.

По мнению некоторых лиц, авторы передачи травят актера и режиссера Армена Джигарханяна. Как известно, в эфире Первого канала много программ было посвящено истории Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Люди считают, что такие выпуски "Пусть говорят" негативно влияют на здоровье Армена Джигарханяна. Об этом сообщает сайт "Starhit".

"Огромное количество выпусков шоу было посвящено истории отношений и развода Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Многие считают, что молодая пианистка хотела завладеть лишь деньгами режиссера. Из-за таких нелестных передач у Армена Борисовича ухудшилось здоровье: несколько раз актер попадал в больницу",- сообщает портал.

Во время съемок одного из последних выпусков "Пусть говорят" Виталина Цымбалюк-Романовская подняла руку на 79-летнюю советскую актрису Тамару Семину. Поговаривают, что артистка решила обратиться в Администрацию Президента с жалобой на пианистку.

В Сети появилась петиция, в которой люди требуют закрыть передачу. Они усмотрели в контексте программы нарушение ряда законов.

"Мы, граждане России и зрители ТВ требуем немедленное прекращение трансляции программы "Пусть говорят", в связи с тем, что вся деятельность данной передачи направлена на незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лиц, порой без их согласия и распространение этих сведений в средствах массовой информации. Программа "Пусть говорят" выступает, как площадка для пиара террора против известных лиц и обычных людей, стремится поддерживать рейтинги за счет скандалов, грязных историй, унижения, оскорбления достоинства людей . Нам не нужны такие ток-шоу. Требуем информационной гигиены и передач, которые будут воспитывать молодежь и стремиться к духовно-моральному возрождению. Данная программа наносит серьезный вред психическому и физическому здоровью граждан нашего общества! Уважайте людей, услышьте наши призывы, снимите эту программу с эфира", - говорится в тексте документа.

"Пусть говорят" - одна из рейтинговых программ Первого канала. В передаче обсуждаются различные резонансные истории. 

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