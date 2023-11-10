Зрителям Петрозаводска представят песни Арно Бабаджаняна

В понедельник, 13 ноября, в Музыкальном театре Карелии представят произведения известного армянского композитора.

Сегодня, 13 ноября, карельская общественная организация «Национально-культурная автономия армян» вместе с Музыкальным театром Карелии проведут вечер музыки Арно Бабаджаняна.



Арно Бабаджанян — известный армянский композитор, автор песен «Королева красоты», «Благодарю тебя», «Не спеши», «Чертово колесо», «Свадьба», «Ноктюрн».



Со сцены Музыкального театра эти песни прозвучат в исполнении солистов, оркестра Jazz«A-jazz Orchestra, а также хора мальчиков и юношей «Пеллерво».



В театре также отметили, что общественная организация «Национально-культурная автономия армян» содействует сохранению языка, обычаев, народной культуры.



При организации работает танцевальная группа «Наири», воскресная школа, где проводятся уроки армянского языка для всех желающих.



По данным организации, всего в Карелии проживает примерно 2,500 армян, из них в Петрозаводске - 1,800.