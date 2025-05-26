Звание «отца-героя» присудили мэру Колтушей, оставившему свой след и в Карелии

У мужчины 30 детей. Мама, правда, не одна, чем возмутились депутаты, сами же проголосовавшие за новое звание чиновника.

Совет депутатов Колтушского городского поселения Всеволожского района Ленобласти присвоил звание "отец-герой» мэру и главе совета Эдуарду Чирко. К 58 годам у него официально зарегистрирован 31 ребёнок, один из которых усыновленный, сообщает издание 47 news.

Само по себе звание "Отец-герой" предложили ввести в России в 2023 году для мужчин, воспитывающих более 10 детей. Уточнения "в одной семье" или "рождённых от одной женщины" не было. Однако законодательно принято это не было, но в Колтушах в апреле 2025 года разработали и утвердили положение о звании "Отец-герой". Судя по документу, присуждается оно не чаще одного раза в год.

«Из требований к мужчине – он должен быть прописан в Колтушах, трудиться, не должен иметь неснятую или непогашенную судимость. Главное – быть родителем десяти и более детей», - говорится в документе.

Как отмечает издание, количество женщин, родивших от Чирко, неизвестно. Как рассказал он сам, один из мальчиков был усыновлён – у женщины, ставшей мамой одного из детей, уже был сын, ему сейчас 20. Итого, на данный момент, у Чирко 30 родных детей, 16 мальчиков и 14 девочек. Старшей дочери, к слову, всего 16. Как признался многодетный отец, до 42 лет о детях он и не думал.

Теперь Эдуарду Чирко выдадут специальный значок и будут перечислять по 5 тысяч рублей ежемесячно из бюджета поселения.

Собеседник 47news из числа коллег Эдуарда Чирко рассказал, что в муниципальном парламенте хоть и проголосовали чуть ли не единогласно за присуждение ему звания, тут же начали рассуждать, правильно ли это : «Это какой-то треш. Пропаганда аморального беспорядочного полового распутства. Его поведение идёт вразрез традиционных российских ценностей».

Напомним, что Эдуард Чирко родом из Карелии. Он родился в Ладве-Ветке, позднее переехал с родителями В Ленобласть. В Петрозаводске он известен как бизнесмен, установивший в 2013 году на площади Гагарина башню с часами. Ее назвали Биг-Бен из-за сходства с башней в Лондоне. Но горожане не оценили подарок. В результате в 2019 году его снесли. Позже Биг-Бен установили в родной для бизнесмена Ладва-Ветке.